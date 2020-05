4 mei: burgemeester spreekt inwoners toe in video

Publicatie: zo 03 mei 2020 10.10 uur

BEETSTERZWAAG - Tijdens de Nationale Dodenherdenking op 4 mei herdenken we de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Verschillende dorpen in Opsterland organiseren jaarlijks herdenkingsbijeenkomsten waar dorpsgenoten samen met leden van het gemeentebestuur stilstaan bij de verschrikkingen van de oorlog.

Ter nagedachtenis aan de gevallenen worden er toespraken gehouden, verhalen verteld en kransen gelegd. Dit jaar is samen op één plek herdenken niet mogelijk. Daarom spreekt burgemeester Ellen van Selm inwoners en nabestaanden toe met een videoboodschap. Deze is op 4 mei vanaf 17.00 uur te zien via de gemeentelijke website.

Verhalen herinneren

Er zijn in Opsterland tien oorlogsmonumenten die blijvend herinneren aan de Tweede Wereldoorlog. In de videoboodschap staat de burgemeester stil bij vier van deze monumenten en memoreert zij de verhalen en slachtoffers uit de dorpen. "Het zijn verhalen die we 75 jaar later herinneren door ze te blijven vertellen" aldus burgemeester Ellen van Selm in haar toespraak.