Automobilist ramt paaltje, bumper spoorloos

Publicatie: za 02 mei 2020 13.15 uur

OENTSJERK - Een vrouw heeft zaterdag rond het middaguur een eenzijdig ongeval veroorzaakt op de Rengersweg in Oentsjerk. De politie en een ambulance kwamen ter plaatse om eerste hulp te verlenen. Bij aankomst was onder andere de bumper van het voertuig afgereden.

Op het moment van afhandeling van de aanrijding was nog onduidelijk waar de bumper was gebleven. De vrouw was nog een behoorlijk stuk doorgereden. Een paar honderd meter verderop werd een omgereden paaltje aangetroffen bij de rotonde. Mogelijk is nog meer straatmeubilair geraakt. De vrouw is onderzocht door het ter plaatse gekomen ambulancepersoneel. Ze was verder niet onder invloed van alcohol, zo bleek uit een blaastest.

De oorzaak van het ongeval is onbekend, mogelijk raakte ze onwel.

