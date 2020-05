Brandweer Anjum neemt afscheid van Paulus Willem

Publicatie: vr 01 mei 2020 22.05 uur

ANJUM - De manschappen van de brandweer van Anjum plaatsten vanmorgen een spandoek in de tuin bij boer en brandweercollega Paulus Willem Streekstra. Dit omdat Paulus Willem afscheid neemt van de brandweer van Anjum.

Doordat Paulus Willem zijn bedrijf heeft verkocht en een nieuwe boerderij bij Hallum heeft gekocht, moet hij afscheid nemen van de brandweer van Anjum.

Streekstra die 11 jaar lid was van de brandweer van Anjum, was manschap, chauffeur, pompbediender en bevelvoerder bij het korps van Anjum. Het korps verliest daarmee een waardevolle kracht die vanwege zijn werk altijd snel inzetbaar was als de pieper ging.

Maar Paulus Willem stopt niet met zijn werk bij de brandweer. Er zijn al contacten gelegd met het brandweer korps van Hallum waar hij, als hij thuis de boel wat op orde heeft, zich gaat inzetten.

Middels het geplaatste spandoek wil de brandweer van Anjum Paulus Willem bedankten voor zijn jarenlange inzet bij de brandweer van Anjum. In verband met het coronavirus, is een afscheidsfeestje eerst niet mogelijk, maar de brandweercollega's wilden dit niet onopgemerkt voorbij laten gaan.

