Telefoondief gepakt na Burgernet-actie

Publicatie: vr 01 mei 2020 20.11 uur

BURGUM - Een telefoondief is donderdag na een korte achtervolging te voet door de politie opgepakt in Burgum. De diefstal vond even voor 17.00 uur plaats op de Kwekerstrjitte. De dief had daar met slachtoffer afgesproken en tijdens deze ontmoeting werd de telefoon afgepakt. De dief ging er rennend vandoor.

Er werd na de diefstal gelijk een Burgernet-actie op touw gezet waarin deelnemers opgeroepen werden om uit te kijken naar een 16-jarige jongen in een grijze joggingbroek met zwarte hoody en muts.

Na de diefstal kon het slachtoffer de politie snel waarschuwen omdat ze toevallig langsreden. De verdachte is daarna na een korte achtervolging te voet, door de politie aangehouden in het centrum. De jongeman werd daarna meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.