Verdachte uit Ferwert (34) voorlopig langer vast

Publicatie: vr 01 mei 2020 19.29 uur

LEEUWARDEN - De 34-jarige Ferwerter die wordt verdacht van poging tot doodslag en brandstichting in een woning aan De Schans in Dokkum, blijft 14 dagen langer vast zitten. Dat is donderdag besloten door de rechter-commissaris.

In de nacht van 26 op 27 april werd een 29-jarige vrouw uit Dokkum in haar mishandeld. De woning werd daarna vermoedelijk in brand gestoken. Voor beide delicten werd de verdachte aangehouden, een bekende van de vrouw. Zij was op het fatale moment samen met haar driejarige dochter in de woning. Ze werden door de brandweer gered uit de woning.