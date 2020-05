'Grondruil' voor realisatie Aldi, sloop begonnen

Publicatie: vr 01 mei 2020 16.20 uur

DE WESTEREEN - De gemeente Dantumadiel en de Aldi hebben een soort van grondruil gedaan om de nieuwe supermarkt te kunnen realiseren. De Aldi is uiteindelijk twee jaar bezig geweest om de nieuwbouw met de gemeente af te stemmen.

De nieuwe supermarkt krijgt een plek op het perceel aan de Ljurkstrjitte 42. Dit betreft deels gemeentegrond waarop is besloten om deze grond voor 285.100 euro (taxatiewaarde) te verkopen aan de Aldi. Om een achterontsluiting van het winkelcentrum te realiseren, heeft de gemeente op zijn beurt weer een stuk grond van de Aldi gekocht voor 120.500 euro.

De financiering van de achterontsluiting kan gerealiseerd worden uit de grondopbrengsten. Het college van B&W is in april akkoord gegaan met de aan- en verkoop van de grond.

Het oude pand van de Aldi is inmiddels gesloopt en de supermarkt is gevestigd in een tijdelijk onderkomen aan de Oastersingel. De nieuwe Aldi zal naar verwachting in het najaar worden opgeleverd.

