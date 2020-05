Vooral positief getesten in verzorgingstehuis

Publicatie: vr 01 mei 2020 14.08 uur

LEEUWARDEN - Driekwart van de Friezen die in de afgelopen tijd positief getest is op Covid-19 woont in een verzorgingstehuis. Dat maakte de GGD Fryslân vrijdagmiddag bekend. Er zijn in Friesland 512 mensen positief getest, waarvan 400 in een verzorgingstehuis.

Het gaat om bewoners van tehuizen waar ouderen en gehandicapten worden verzorgd. Doordat de GGD vooral test op plekken waar het zinvol is, is het percentage met positieve uitslagen ook erg hoog. Zodra iemand positief is getest, wordt deze geplaatst op een speciale corona-unit. Zo moet de verspreiding van het virus worden tegengegaan.