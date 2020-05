'Doe maar gewoon. Dan komt het hier ook goed!'

Publicatie: vr 01 mei 2020 11.30 uur

DRACHTEN - Aan het Moleneind NZ in Drachten bevindt zich al meer dan vijftien jaar een iconische bedrijf. Fun4Pleasure, de vriendelijkste erotiekshop van de omgeving. Een bijzondere winkel, speciaal voor iedereen die van sensualiteit houdt. Sindskort is de winkel in handen van Drachtster Alien Wiegersma die het stokje overnam van Bas van Losser en Eva van der Heide. "Veel dingen blijven hetzelfde. Toch hebben we ook een aantal vernieuwingen doorgevoerd." Maak kennis met de sympathieke nieuwe eigenares.

"Ik ben een nieuw gezicht in de winkel, maar heel veel mensen kennen mij vanuit het Drachtster leven. Mensen schrikken daarom soms als ze mij ineens in deze zaak zien staan. Maar ik ben net als mijn voorgangers heel gewoon en benaderbaar. Ik hoop dat ik mijn klandizie ook op diezelfde aloude manier op hun gemak stel. Op een normale, vriendelijke en inlevende manier die past bij Fun4Pleasure." Die manier van benaderen van klanten is typerend voor het bedrijf: ze werken met uitsluitend dames en ze stellen klanten direct op hun gemak. Laagdrempelig en klantvriendelijk. Niets is gek en dat merk je zodra je de winkel binnenstapt.

Nieuwe webshop

Naast de mooie winkel met een ruim assortiment is er tegenwoordig ook een uitgebreide webshop. Die webshop is als iedere andere webshop, maar dan natuurlijk een beetje spannender. De keuze is groot en de producten zijn allemaal kwalitatief hoogwaardig. Fun4Pleasure bezorgt binnen drie dagen. "Wij vinden een goed service heel belangrijk. We zorgen voor een snelle, neutrale verzending en ook staan we open voor persoonlijk, telefonisch advies, indien gewenst."

Thuisbezorgd binnen een uur

Wat echt nieuw is, is dat Fun4Pleasure ook een bezorgservice binnen een uur heeft. "Dat is een uniek concept in Nederland. Je kunt uit een selectie van favoriete items een keuze maken en deze zowel telefonisch als ook via internet bestellen. Wij zorgen er dan voor dat je je artikelen binnen een uur in huis hebt." Fun4Pleasure is er ook voor vrouwelijke lingerie, elegante panty’s en prachtige kousen. Verder voeren ze een groot scala aan medische hulpmiddelen. Op de website toont het vriendelijke bedrijf alle producten. Neem eens een kijkje! Of kom langs in de winkel. Alien heet je van harte welkom.