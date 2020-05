Oprit N31 tijdelijk dicht door afgevallen kraan

Publicatie: vr 01 mei 2020 08.30 uur

ROTTEVALLE - De oprit van de N31 richting Leeuwarden vanaf Drachten is vrijdagmorgen tijdelijk afgesloten geweest. Reden van de afsluiting was een laadkraan die van een vrachtwagen was gevallen. Hoe dit heeft kunnen gebeuren is op dit moment niet bekend.

Rijkswaterstaat had de hele oprit afgesloten met borden. Een collega van de chauffeur die de laadkraan verloor is ter plaatse gekomen om de kraan uit de berm te halen. Rond 8.00 kon de oprit weer worden vrijgegeven.

FOTONIEUWS