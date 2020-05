Mailstoring bij DVC, hackpoging in systemen

Publicatie: do 30 april 2020 21.16 uur

DOKKUM - De Dokkumer Vlaggencentrale in Dokkum is in halverwege april het doelwit geworden van hackers. Directeur Robert-Jan Hageman bevestigt dat aan WâldNet. De hack was gedeeltelijk gelukt. "Gelukkig zijn onze core-systemen geheel in takt gebleven en is bijvoorbeeld ons klantensysteem geheel veilig gesteld." zo laat Hageman weten.

"Inmiddels zijn we weer geheel up en running, dus van een echte hack is geen sprake. Tegelijkertijd zijn we overspoeld met duizenden opdrachten en dat heeft geresulteerd in wat langere levertijden."

Klanten zijn tijdig op de hoogte gebracht van de mailstoring waardoor ze op de hoogte waren van de verlate leveringen. "Ook onze vervoerders hebben moeite om de vele opdrachten op tijd uit te leveren. We denken dat Nederland veel meer stil staat bij Koningsdag en 4 en 5 mei." aldus Hageman.