Rutte: 'Blijf zo veel mogelijk thuis'

Publicatie: wo 29 april 2020 18.37 uur

BURGUM - Tijdens een korte persbijeenkomst heeft premier Rutte Nederland opgeroepen om zoveel mogelijk thuis te blijven. Om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, is het belangrijk dat mensen elkaar niet opzoeken. Rutte sprak woensdagavond over een gemixt beeld in de afgelopen dagen. Terwijl het op Koningsdag onwerkelijk stil op straat was, blijkt de drukte op andere momenten toe te nemen. Mensen gaan er weer op uit terwijl dat niet nodig is.

Er zijn woensdag geen nieuwe besluiten genomen en de bekende adviezen worden gehandhaafd. "De algemene adviezen blijven daarom gelden. Blijf zo veel mogelijk thuis. Werk zo veel mogelijk thuis. Bij klachten blijft het hele gezin thuis. Winkelen is geen uitje. Het openbaar vervoer is voor mensen die naar hun werk moeten, niet voor plezierreisjes."

In andere landen worden de eerste versoepelingen aangekondigd na de lockdowns. Nederland kent de zogenaamde 'intelligente lockdown' waarbij de lockdown al heel soepel is. Nederlanders mogen naar buiten gaan, winkels bezoeken en restaurants bezorgen eten. Spanje kent bijvoorbeeld een strenge lockdown waarbij alleen een bezoek aan de supermarkt en de hond uitlaten een mogelijkheid is om even op straat te zijn.