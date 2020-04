Brandstichting achter bosschages in Drachten

Publicatie: wo 29 april 2020 13.12 uur

DRACHTEN - In de bosschages langs de Steven in Drachten is woensdagochtend op meerdere plekken brand gesticht. De brandweer werd om 12.45 uur gealarmeerd.

Eenmaal ter plaatse werd duidelijk dat er sprake was van meerdere brandhaarden. Ze zijn allemaal door de brandweerlieden geblust.

FOTONIEUWS