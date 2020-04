Burgumer (17) gebruikt lachgas in Leeuwarden

Publicatie: wo 29 april 2020 11.28 uur

LEEUWARDEN - Een 17-jarige jongen uit Burgum is dinsdagnacht door de politie op de bon geslingerd. Hij was samen met een 17-jarige jongen uit Heerenveen, een 17-jarige jongen uit Leeuwarden en 14-jarige jongen uit Winschoten in een woning aan de Wortelhaven in Leeuwarden.

De politie nam aldaar poolshoogte toen er om 2.50 uur geluidsoverlast was. De agenten hoorden luide muziek en een compressor draaide. Bij verder onderzoek bleek dat het viertal binnen lachgas gebruikten. Drie aanwezigen bleken niet in het huis te wonen. Alle vier kregen een boete voor overtreding van de Noodverordening. Het feest is direct beëindigd.