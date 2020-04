Dokkumse niet gewond door brand maar door geweld

Publicatie: di 28 april 2020 17.26 uur

DOKKUM - De 29-jarige vrouw uit Dokkum is zondagnacht niet gewond geraakt door de brand maar door geweld. Dat heeft de politie dinsdag bekendgemaakt. Een 34-jarige man uit Ferwert werd door de politie al opgepakt voor betrokkenheid bij de brand. Nu wordt hij ook verdacht van poging tot doodslag.

Het geweld vond plaats in de nacht van zondag op maandag in de woning van de vrouw aan de Schans in Dokkum. Ze was daar met haar driejarige dochtertje. De 34-jarige man is op een of andere manier bij hun gekomen waarna het geweld en de brandstichting plaatsvond. De man werd kort na de brand door de politie opgepakt en hij wordt verdacht van zowel brandstichting als poging doodslag. Het slachtoffer en de verdachte zijn bekenden van elkaar.

Moeder en dochter zijn door de hulpdiensten uit de woning gered en overgebracht naar het ziekenhuis. Er is later gebleken dat de aard van de verwondingen van de vrouw niet gerelateerd kunnen worden aan de brand, maar dat deze door geweld zijn veroorzaakt.

De politie deed in de afgelopen dagen uitgebreid onderzoek naar de mishandeling en de brandstichting. Er wordt onder andere onderzoek gedaan in de woning. De Forensische Opsporing doet sporenonderzoek.

Om de zaak rond te krijgen, zoekt de politie getuigen. Ook kan zo duidelijk worden wat er precies is gebeurd. De politie zoekt onder andere mensen die een donkergrijze Volvo V50 uit 2007 met fietsendrager hebben gezien of hierover kunnen vertellen.

De politie laat weten: "We hopen dat er mensen zijn in de wijk It Fugellân, waar De Schans onder valt, die over camerabeelden beschikken. Ook komen we graag in contact met mensen die in Ferwert wonen en camera's aan of rondom hun woning hebben hangen. Mogelijk dat er beelden zijn opgenomen die ons kunnen helpen om alle feiten op een rijtje te krijgen."