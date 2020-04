Motorblok vliegt uit auto na botsing met boom

Publicatie: di 28 april 2020 16.32 uur

DRACHTEN-AZEVEN - Een automobilist is dinsdagmiddag met zijn voertuig uit de bocht gevlogen toen hij wilde uitvoegen vanaf de A7 op de Wâldwei bij Drachten. De grijze Seat Ibiza botste op een boom en het motorblok vloog hierbij uit het voertuig. De hulpdiensten werden om 16.00 uur gealarmeerd.

De bijrijder raakte bij het ongeval gewond. Deze is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis. De bestuurder moest bij de politie een blaastest ondergaan. Dit is in principe een standaard procedure bij ongevallen. De uitslag is bij WâldNet onbekend.

Een berger heeft het wrak afgevoerd. De politie (VOA) is een onderzoek opgestart naar de exacte toedracht van het ongeval. Tijdens de afhandeling van het ongeval was de verbindingsweg afgesloten voor het verkeer.

