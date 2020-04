Geluidsscherm geplaatst langs Centrale As

Publicatie: di 28 april 2020 15.45 uur

FEANWâLDEN - Ter hoogte van Feanwâldsterwâl is deze maand een geluidsscherm geplaatst. Het was de wens van omwonenden die overlast hadden van het voorbijrijdende verkeer. Bij Hurdegaryp is men verder bezig met de aanleg van een geluidswal aan de westkant.

Eerder werden ook al op andere plekken langs de Centrale As schermen geplaatst om de overlast voor de omgeving te beperken.