Afval naast container in brand gestoken

Publicatie: ma 27 april 2020 23.39 uur

DRACHTEN - Aan de Hooizolder in Drachten is maandagavond rond 22.45 een bult afval in brand gestoken. De vuilnis stond naast een ondergrondse container. Een buurtbewoner had met een paar emmers water de brand geblust.

De brandweer kwam nog wel ter plaatse. Zij hebben het afval wat verspreid en nageblust. Volgens een van de bewoners gebeurd het vaker dat er afval naast de container wordt gezet, in plaats van er in gegooid. Ook op andere plekken in de wijk de Trisken staat vuilnis naast de ondergrondse containers.