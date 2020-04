Coronavirus zorgt niet voor minder vertrouwen in bitcoin in Friesland

Publicatie: ma 27 april 2020 16.25 uur

DRACHTEN - Door de coronacrisis is de waarde van bitcoin en andere cryptocurrency’s meer dan gehalveerd. De koersen van aandelen en goud gingen onderuit en namen bitcoin met zich mee. Inmiddels is de bitcoin koers hersteld en weer met 80 procent gestegen.

Maar wat betekent dit voor het vertrouwen van Friezen in bitcoin en andere cryptocurrency’s? Cryptobedrijf BLOX deed onderzoek onder 1370 respondenten waaruit blijkt dat Friezen positief zijn over bitcoin.

Friesland iets positiever dan rest van Nederland

Het vertrouwen van Friesland in cryptovaluta in het algemeen is ondanks het ineenzakken van de koers gelijk of zelfs groter geworden. Dat is opmerkelijk want het vertrouwen van alle Nederlanders is vooral gelijk gebleven. Inwoners van Friesland hebben dus meer vertrouwen in bitcoin dan de rest van Nederland. Slechts 31% geeft aan minder vertrouwen te hebben.

Friesland geeft voorkeur aan bitcoin,

maar minder dan rest van Nederland

Op de vraag in welke cryptomunt Friesland het meeste vertrouwen hebben wordt bitcoin het vaakst genoemd. Ruim 68% van de ondervraagden noemt bitcoin als cryptocoin waar ze het meest vertrouwen in hebben. Dat is lager dan het gemiddelde van de rest van Nederland. Meerdere antwoorden waren mogelijk in deze categorie. De top drie van Friesland wordt aangevuld door Ethereum (45%) en XRP (20%).

Op de lange termijn winst maken

Veruit het grootste gedeelte (63%) van de ondervraagden uit Friesland die cryptocurrency hebben, verwachten op de lange termijn (3+ jaar) winst te maken. Een kleiner deel (34%) wil binnen drie jaar winst uit hun investering halen. Slechts 3% van de Friezen gebruikt crypto’s om goederen en diensten mee te betalen.

De meeste Friezen met bitcoin zijn man en tussen 26 en 35 jaar. Dat is jonger dan in de rest van Nederland.

Bitcoin is de allereerste digitale cryptomunt ter wereld. Investeerders kopen bitcoin om te speculeren op een waardestijging. Handelaren kopen bitcoins om te verhandelen voor andere cryptomunten.