Auto vliegt over de kop op N381

Publicatie: ma 27 april 2020 13.12 uur

URETERP - Een automobilist is op Koningsdag met zijn voertuig over de kop gevlogen op de Opper Haudmare bij Ureterp. Het is onduidelijk hoe het ongeval kon gebeuren.

In het voertuigen raakte een inzittende bekneld. De brandweer, die om 12.45 uur werd gealarmeerd, moest er aan te pas komen om de man te bevrijden uit de benarde positie. Het betrof een oudere man. Ook een ambulance kwam ter plaatse. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht.

Tijdens de afhandeling van het ongeval werd één rijbaan door de politie afgesloten voor het verkeer. De politie (VOA) heeft een onderzoek ingesteld naar de exacte toedracht van het ongeval.

