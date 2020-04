Verdachte opgepakt voor woningbrand Dokkum

Publicatie: ma 27 april 2020 12.20 uur

FERWERT - Naar aanleiding van de woningbrand maandagochtend in Dokkum heeft de politie maandagochtend een verdachte aangehouden. Een 34-jarige man uit Ferwert werd in zijn woonplaats opgepakt. Hij wordt er van verdacht de woning aan De Schans in brand te hebben gestoken.

Bij de brand raakten de twee bewoonsters, een 29-jarige vrouw en haar 3-jarige dochtertje, gewond. Beide slachtoffers werden overgebracht naar het ziekenhuis voor behandeling. De politie heeft de zaak in onderzoek. Daarnaast zijn ze opzoek naar mensen die iets verdachts hebben gezien in de buurt van De Schans of in Ferwert.

