Gewonden bij woningbrand in Dokkum

Publicatie: ma 27 april 2020 04.30 uur

DOKKUM - In een woning aan De Schans in Dokkum is maandagmorgen even na drie uur brand uitgebroken. Omdat er op dat moment nog personen in het pand aanwezig waren werd er al snel opgeschaald naar middelbrand.

Rond vier uur werd het sein brandmeester gegeven. Bij de brand raakten twee personen gewond. Naast twee ambulances kwam ook de traumahelikopter naar Dokkum voor medische assistentie. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.

