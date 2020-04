Huis loopt schade op door buitenbrand

Publicatie: zo 26 april 2020 17.58 uur

URETERP - Een woning aan de Stûken in Ureterp heeft zondagmiddag schade opgelopen door een buitenbrand. Bij aankomst van de brandweer stond er buiten de woning wat in brand.

Wat er precies brandde, is niet bekend. De brand is buiten begonnen en overgeslagen naar de woning. De brandweer heeft een raam geforceerd om in de woning te kunnen komen. De brandweer had de brand snel onder controle.

Tijdens de bluswerkzaamheden kwam er veel rook vrij. De woning is geventileerd door de brandweer omdat er veel rook in de woning was gekomen. Er was niemand meer in de woning tijdens de brand.

