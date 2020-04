Racefietser gewond na aanrijding met auto

Publicatie: zo 26 april 2020 16.44 uur

JISTRUM - Een racefietser is zondagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een bestelauto. Het ongeval vond omstreeks 16.09 uur plaats op de parallelweg langs de Rijksstraatweg bij Jistrum.

De bestuurster van een bestelauto reed achteruit het erf van een woning af. Ze passeerde hierbij de Rijksstraatweg en maakte een draai op de parallelweg waar op dat moment de racefietser reed. De bestuurster laat deze site weten dat ze op het moment van de aanrijding stilstond.

Het slachtoffer werd geschept en belandde op de grond. De racefiets brak in tweeën. De man is per ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.

FOTONIEUWS