45 km auto in vlammen op

Publicatie: zo 26 april 2020 08.00 uur

DRACHTEN - Op de Berglaan in Drachten is in de nacht van zaterdag op zondag een 45 kilometer auto in vlammen op gegaan. Rond 2.00 werd de brandweer gealarmeerd, maar bij aankomst stond het voertuig al volledig in brand. Vermoedelijk is deze in brand gestoken.

De politie heeft in de wijk rondom de plek van de brand en in het nabijgelegen park nog gezocht naar een eventuele verdachte. Voor zover bekend is niemand aangehouden. Het voertuig stond al een tijdje stil. Rondom de resten van de auto is door de politie een lint gespannen.

FOTONIEUWS