Auto van de weg op A7 bij Terwispel

Publicatie: za 25 april 2020 20.51 uur

TERWISPEL - Op de A7 bij Terwispel is zaterdagavond een auto van de weg geraakt en in de berm net voor een sloot tot stilstand gekomen. Het voorval gebeurde op de A7 vanuit Drachten in de richting van Tijnje net voor de afslag.

De politie is ter plaatse gekomen en heeft het ongeval afgehandeld. In de auto zaten twee jongens, zij raakten niet gewond. De auto raakte beschadigd en is geborgen door een bergingsbedrijf.

Hoe het ongeval is ontstaan, is niet duidelijk.

FOTONIEUWS