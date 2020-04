Vrouw gewond bij brand in Beetsterzwaag

Publicatie: za 25 april 2020 20.16 uur

BEETSTERZWAAG - Een bewoonster aan de Healwei in Beetsterzwaag heeft zaterdagavond brandwonden opgelopen aan haar armen toen er brand uit brak in haar woning. Door nog onbekende oorzaak ontstond er brand in de keuken van haar woning. De brandweer van Beetsterzwaag werd met spoed opgeroepen om de brand te blussen.

Een ambulance kwam ter plaatse om de bewoonster te behandelen aan haar brandwonden op haar armen, ze is daarna overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer had de brand in de keuken snel onder controle. De keuken liep enige schade op door de brand.

Stichting Salvage is opgeroepen om de bewoonster te ondersteunen om de schade te verhelpen.

FOTONIEUWS