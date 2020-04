Ongeval N358 Dodingawei Engwierum

Publicatie: vr 24 april 2020 15.10 uur

ENGWIERUM - Op de Dodingawei bij Engwierum vond vrijdagmiddag rond 14.00 uur een ongeval plaats.

Door onbekende oorzaak kwamen twee auto's frontaal met elkaar in botsing ter hoogte van de bieten opslagplaats.

Een ambulance en diverse polite-eenheden kwamen ter plaatse. Een oudere man is door een ambulance afgevoerd naar het ziekenhuis. De weg is tussen Ee en Dokkumer Nieuwe Zijlen is, behalve voor het vrachtverkeer, tijdelijk afgesloten

