Stookverbod in Noardeast-FryslÃ¢n

Stookverbod in Noardeast-Fryslân

Publicatie: vr 24 april 2020 13.42 uur

DOKKUM - Het is al langere tijd droog in de natuur. De kans is dan ook aanwezig dat er een natuurbrand ontstaat. Het natuurbrandrisico voor de provincie Fryslân is van fase 1 naar fase 2 gegaan. De brandweer heeft daarom geadviseerd om per direct een stookverbod in te stellen.

In de gemeente Noardeast-Fryslân geldt een verbod op het stoken van open vuur op grond van de Algemeen plaatselijke verordening (Artikel 5:34) en op grond van de Wet milieubeheer (Artikel 10:2). Alle verleende ontheffingen op basis hiervan worden ingetrokken en nieuwe ontheffingen worden niet verleend. Het overtreden van dit verbod is strafbaar.