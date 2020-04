Nieuwbouw woningen Finne Hallum gaat van start

Publicatie: vr 24 april 2020 12.04 uur

HALLUM - In Hallum realiseert Wonen Noordwest Friesland aan de Finne dit jaar elf nieuwe energiezuinige huurwoningen. Vier van deze woningen zijn levensloopgeschikt. Ze beschikken over een slaapkamer en badkamer op de begane grond en een extra slaapkamer op de verdieping. Heel geschikt voor mensen die alles gelijkvloers willen hebben.

De overige zeven woningen zijn geschikt voor 1 á 2 persoonshuishoudens. Deze kleine comfortabele woningen zijn voorzien van twee slaapkamers op de verdieping.

Friso Bouwgroep start in mei 2020 met de bouw van deze woningen. De verwachting is dat de woningen in het najaar van 2020 worden opgeleverd. De nieuwe woningen worden in de periode van 25 april t/m 2 mei te huur aangeboden.