Opera Peter Grimes niet in 2020

Publicatie: do 23 april 2020 14.45 uur

MODDERGAT - Nootstroom heeft besloten om het Operaspektakel Peter Grimes niet in september 2020 uit te voeren. De impact van het coronavirus maakt het onmogelijk de noodzakelijke voorbereidingen te kunnen treffen. Nootstroom onderzoekt alle mogelijkheden om de opera op een later moment te laten plaatsvinden.

"Het spektakel vraagt enorm veel voorbereiding van heel veel mensen. Maar de omstandigheden maken het onmogelijk die voorbereiding te doen. Hoe graag we het anders zouden willen, het kán gewoon niet," aldus Arnaud Oosterbaan initiatiefnemer en organisator van de opera.

De organisatie maakt op een later moment bekend of en zo ja, hoe de Wadopera alsnog wordt uitgevoerd. "We verheugen ons erop om elkaar op een later moment te ontmoeten bij deze prachtige opera op het Wad" aldus Oosterbaan. De kaarten voor de voorstelling die al gekocht zijn blijven geldig tot er meer duidelijkheid is. Uiteraard worden de kaarthouders persoonlijk op de hoogte gehouden.