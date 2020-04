Afhaalservice Bibliotheken groot succes

Publicatie: do 23 april 2020 10.20 uur

DOKKUM - De Bibliotheken in heel Nederland blijven gesloten tot in ieder geval 20 mei. Maar de bibliotheken houden de deuren naar lezen, verhalen en kennis wél open. Dat doet Bibliotheken Noord Fryslân bijvoorbeeld door e-books gratis toegankelijk te maken voor iedereen én door een afhaalservice, waarvan inmiddels al meer dan duizend mensen gebruik van maakten.

Afhaalservice al meer dan 1000 keer gebruikt

Inmiddels maakten meer dan duizend leden al gebruik van de mogelijkheden om vooraf bestelde boeken op een afgesproken moment af te halen in de bibliotheek. De afhaalservice is gratis voor leden van Bibliotheken op Ameland, Terschelling, Schiermonnikoog en Vlieland en in Dronryp, De Westereen, Dokkum, Franeker, Harlingen, St.-Annaparochie, Kollum, Surhuisterveen, Buitenpost en Hallum.

Zij kunnen op ontdekdebieb.nl/corona een aanvraagformulier invullen waarop ze vijf voorkeuren aangeven. Omdat er door de Corona momenteel geen vervoer tussen de Friese bibliotheken is, kunnen leden alleen boeken, tijdschriften en dvd’s uit de eigen vestiging bestellen. De bibliotheekmedewerkers doen hun best om zoveel mogelijk boeken van de aanvraag bij elkaar te zoeken.

De klanten worden gebeld als hun boeken klaar staan

De medewerkers geven een ophaalmoment aan: een tijdblok van vijftig minuten. Op de aangegeven dag en binnen dat tijdbestek staan de boeken -voorzien van de naam van de klant- klaar in de hal van bibliotheek. De rest van de bibliotheek is afgesloten. Op Vlieland, Terschelling en Ameland worden de bestelde boeken langs gebracht. Ook leden die niet naar de bibliotheek kunnen komen, krijgen de boeken thuis bezorgd.

Gratis e-books voor iedereen

Daarnaast biedt de bibliotheek verschillende manieren om online te lezen. Onlangs is de Thuisbieb gelanceerd, via deze app kunnen ook niet-leden gratis e-books lenen. Leden hebben daarnaast via de app van de bibliotheek toegang tot nog meer e-books en luisterboeken. Hier wordt veel gebruik van gemaakt.