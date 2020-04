Nieuw zwembad Drachten 'vooral voor iedereen'

Publicatie: wo 22 april 2020 16.35 uur

DRACHTEN - Het nieuw te bouwen zwembad in Drachten is vooral bedoeld voor de breedtesport. Zeker tachtig procent van de bezoekers komt niet voor de topsport, maar voor schoolzwemmen, waterpolo, reddingzwemmen of gewoon een rondje borstslag. Jaarlijks komen 1.400 schoolkinderen voor het leszwemmen. Alle insprekende partijen waren het tijdens de bijeenkomst van de gemeenteraad in Smallingerland over eens dat het nieuwe zwembad er niet alleen voor de topsport is.

Oud-Drachtster en technisch directeur André Cats van de landelijke zwembond KNZB zei de plannen volop te steunen. Kans op concurrentie is er niet, want in het Noorden zijn momenteel geen andere plannen. "Drachten heeft sinds 1975 een vijftig-meterbad. Als je ziet wat dat voor de zwemsport in zijn algemeenheid heeft betekend. Als zwembond zullen we meehelpen om dat te promoten."

Wat de landelijke zwembond betreft blijft Drachten de hotspot van het wedstrijdzwemmen in het Noorden. NOC*NSF en de KNZB blijven zich acht jaar lang voor het het zwemmen in Drachten inzetten. Drachten hoeft geen wereldkampioenschappen te verwachten, maar wel de Nederlandse titelstrijd en ook regionale toernooien. Hij noemde het nieuwe zwembadplan "heel functioneel. Het is geen bad met gouden kranen."

De meerwaarde van de topsport voor Smallingerland resulteert in een grote toeloop van zwemmers. Met 317.000 bezoekers zit het bestaande bad ronduit vol. "We moeten proppen om ze een plekje te geven", aldus directeur Evert Jan Siderius van Sportbedrijf Drachten, die de komst van het nieuwe zwembad toejuichte. "Drie jaar geleden zaten we hier ook en verwachtten we dat over vier jaar het nieuwe zwembad er zou zijn. Als we nu een besluit nemen, dan is het bad er nog steeds op zijn vroegst over vier jaar", constateerde Siderius.

De Sportlaan met al zijn sportvoorzieningen is volgens de meeste insprekers de beste locatie voor het nieuw te bouwen zwembad. "Vooral voor kinderen moet het bad goed bereikbaar zijn", aldus KNZB-directeur André Cats. De Drachtster Zwem- en Poloclub met 350 leden is ook voorstander van vestiging aan de Sportlaan, aldus voorzitter Martin van den Adel. Volgens Evert Jan Siderius van het sportbedrijf is de Sportlaan sociaal veilig en krijgt Drachten een van de mooiste sportcentra in het Noorden. Nieuwbouw aan bijvoorbeeld de Noorderhogeweg is te ver weg van het centrum en kost volgens hem bezoekers.