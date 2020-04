'Buurt Rottevalle voelt zich niet gehoord'

Publicatie: wo 22 april 2020 14.10 uur

DRACHTEN - Plaatselijk Belang in Rottevalle en buurtbewoners voelen zich niet gehoord in de nieuwbouwplannen aan Efteromwei. De gemeente Smallingerland wil de bouw van vier woningen op relatief kleine bouwkavels mogelijk maken. De huizen komen volgens omwonenden te dicht op de bestaande bebouwing, terwijl een nieuw fietspad onnodig is en alleen maar een extra vluchtweg voor inbrekers geeft.

,,We voelen ons niet gehoord en dat missen we heel erg in dit traject’’, verwoordde buurtbewoner Goaitsen de Vries. Al eerder dienden betrokkenen hun zienswijze op de voorgestelde wijziging van het bestemmingsplan in. Daarvan vinden ze niks in het uiteindelijke plan terug, zo luidde de klacht.

De bezwaren spitsen zich toe op meerdere zaken. De aanleg van het fietspad vergroot volgens de buurtbewoners de onveiligheid in de buurt. Nu is de Arendswijk nog een doodlopende straat. Het argument dat met een fietspad de brandweer een betere toegang heeft, wuifden de bewoners weg. Het pad is te smal voor een brede brandweerwagen en anders gooien ze de slang maar over het tuinhek, adviseerde een van hen.

Het voordeel van een fietspad als ontsluiting van de sportvelden ontgaat de bezwaarmakers ook. Het pad is bedoeld voor de buurt en daar wonen maar ,,een paar mensen die er gebruik van zullen maken’’. Bovendien wil de gemeente graag lintbebouwing in Rottevalle, maar ,,daar is met de bouw van de vier woningen op een postzegellocatie geen sprake van’’. Als er drie huizen langs de Efteromwei worden gebouwd, dan is dat wel het geval, aldus de buurtbewoners.