Volop te zien bij videovergadering Smallingerland

Publicatie: wo 22 april 2020 13.26 uur

DRACHTEN - De allereerste videovergadering in de geschiedenis van de gemeenteraad in Smallingerland is redelijk goed verlopen. De eerste helft met ruim dertig deelnemers ging met wat beginnersmankementen als een speer. Als gevolg van een storing bij provider lukte het niet om de tweede helft van de bijeenkomst op internet uit te zenden. Die vergadering wordt later ingehaald.

De meeste raadsleden en insprekers zaten gewoon thuis achter hun laptop, computer of mobiel. De deelnemers kwamen keurig in beeld en wisten vaak ook probleemloos de aan-/uitknop van de microfoon te vinden. Voorzitter Karin van Velde-Rombouts testte hun vaardigheden met het aftekenen van de presentielijst door hun namen te roepen. Bij de meesten klonk direct een volmondig ja als ze gevraagd werd of ze aanwezig waren. De gasten, die aanwezig waren om in te spreken, mochten hun hand opsteken.

Als één van de raadsleden het woord wilde, dan kon dat via een Whatsappje naar de groepsapp van de raadsleden worden aangevraagd. Het was voor de meesten wel even wennen. Soms was er wat rumoer of gefluister op de achtergrond. Tijdens de pauze zwaaide Peter Lesterhuis met regelmaat naar iemand buiten beeld. Een niet nader te noemen raadslid gaapte even flink en rekte zich voor de camera uit, ervan uitgaande dat tijdens de pauze de beelden niet werden gestreamd.

Meest in het oog springend waren de locaties van de raadsleden en insprekers. De meesten zaten thuis: in hun werkkamer of aan de keukentafel. Anderen hadden zich in de tuin geïnstalleerd met een mooie boomwal of nieuwbouwwijk op de achtergrond. De meesten hadden koffie, thee of water bij de hand.

Opvallend waren ook de achtergronden: de Golden Gatebrug kwam voorbij, een fraai beeld van de aarde vanuit de ruimte, een tropisch strand met palmbomen, het Binnenhof in Den Haag. Raadslid Marco Molhoek spande de kroon met wisselende beelden. Hij begon zijn serie met een foto van premier Mark Rutte met de duim omhoog. "Wat doet die man daar op de achtergrond. Move joh!" was direct een reactie.

Het lange wachten op het – uiteindelijk vergeefse – vervolg van de bijeenkomst verleidde een raadslid tot een verzoek aan collega-raadslid Dominique Elzer-Rombouts, die in 2013 aan de tv-talentenjacht The Voice Of Holland meedeed. "Miskien soesto in stikje sjonge kinne", vroeg hij. De zangdocente opende de microfoon en liet een paar keer een schrapend keelgeluid horen. "Dat klinkt wel heel erg corona", was één van de reacties.