Vliegtuigen tanken boven TrynwÃ¢lden

Vliegtuigen tanken boven Trynwâlden

Publicatie: wo 22 april 2020 13.14 uur

OENTSJERK - Voor de oplettende kijker was het dinsdagavond een bijzonder gezicht boven de Trynwâlden. Een strategisch transportvliegtuig C-17 van de NATO werd bijgetankt door een KDC-10 tankvliegtuig.

Keimpe Bleeker uit Oentsjerk zag het gebeuren. De vliegtuigen vlogen in de noordwestelijke richting. "Boven midden Nederland schoof een KDC-10 tankvliegtuig van onze luchtmacht aan. Even later was dit (zie foto) pal boven de Trynwâlden te zien: de C-17 werd op ca. 21000 voet (6,5km) vlieghoogte bijgetankt door de KDC-10 van onze luchtmacht. Ik loop al even mee in de spotterswereld, maar dit is toch werkelijk bijzonder!"