Getuige ziet man met vuurwapen over A7 rijden

Publicatie: wo 22 april 2020 12.00 uur

GORREDIJK - De politie heeft dinsdagavond op de A7 bij Gorredijk een 20-jarige man uit de gemeente De Fryske Marren aangehouden op verdenking van verboden wapenbezit.

Via een alerte melding van een oplettende automobilist kwam aan het licht dat er op de A7 een man met een vuurwapen in een auto zat. Zij belde direct de politie en gaf een gedetailleerde beschrijving van het voertuig en het vuurwapen.

Dankzij deze beschrijving konden collega’s het voertuig snel achterhalen. Zij zijn op de A7 achter de auto blijven rijden en hebben deze bij de afslag richting Gorredijk aan de kant gezet. De verdachte is door collega’s via een standaard procedure uit de auto gepraat en vervolgens aangehouden. In het handschoenenkastje werd een wapen aangetroffen. Uit nader onderzoek bleek het te gaan om een luchtdrukwapen.

De man is verhoord en heeft een proces-verbaal gekregen. Hij is vervolgens in vrijheid gesteld. Het wapen is in beslag genomen.