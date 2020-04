Bewoonster Suyderhuys besmet met corona

Publicatie: wo 22 april 2020 11.27 uur

SURHUISTERVEEN - Binnen woonzorgcentrum ’t Suyderhuys in Surhuisterveen is een bewoonster besmet geraakt met het coronavirus. Dit heeft GGD Fryslân vastgesteld met behulp van een test. De bewoonster wordt in ’t Suyderhuys in haar eigen appartement geïsoleerd verpleegd. Het gaat naar omstandigheden goed met haar.

Geïsoleerd verplegen betekent apart van de andere bewoners verplegen. Deze maatregel is ingesteld om verspreiding van het virus in ’t Suyderhuys zoveel mogelijk te beperken. De zieke bewoonster wordt verpleegd door een vast team van zorgprofessionals. Zij dragen persoonsbeschermende middelen zoals mondneusmaskers, handschoenen en schorten om zichzelf te beschermen en om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.