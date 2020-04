E-scooter.frl: transparant, positief, vooruitstrevend

Publicatie: di 21 april 2020 20.50 uur

NOORDWOLDE - Met deze drie kernwoorden is E-Scooter Fryslân het beste te omschrijven: Transparant Positief Vooruitstrevend. E-scooter.FRL is ontstaan uit pure positieve bevlogenheid. Nu is het moment om uit te vliegen, klaar om een stap in de richting van duurzaamheid te zetten?

Visie

De uitstoot van schadelijke stoffen zullen gereduceerd moeten worden, elektrisch vervoer is daarom de toekomst. Met behulp van onder andere deze elektrische scooter zetten we hier in Friesland een doelstelling tot een positieve, duurzame, milieubewuste samenleving. Vele anderen werken ook aan deze gezamenlijke doelstelling...

Ieder vanuit zijn eigen expertise "mensen laten zien dat het gewoon kan"



Na 2 jaar vooronderzoek (inclusief bezoek aan de fabriek in China) is dit de elektrische scooter waar we volledig voor staan

E-scooter Fryslân distribueert het officiële product, goedgekeurd voor het rijden op de Europese wegen en met een certificaat van het Ministerie van Infra structuur en Waterstaat. Met volledige garantie op het product, en de reserveonderdelen. Wegenbelasting, APK of BPM is op deze elektrische scooter niet van toepassing. E-scooter Fryslân is de officiële dealer van de originele Sunra XinRi HAWK e-scooter, ze leveren alleen de doorontwikkelde uitvoering en maken geen verschil in opties.

Volledige uitvoering

Uitneembare 20 Ah Lithium accu van 10 kilo

Snelheid: 25 of 45 km/uur

Robuust: tweepersoons, groot formaat

Europese certificering

Nederlandse handleiding

Alarm met achterwielblokkering.

Ondanks de alarminstallatie geeft E-scooter Fryslân toch expliciet het advies om tevens een degelijk gehard stalen kettingslot toe te passen (met minimaal keurmerk ART 4 sterren)

Zo doen we dat!

"Lokaal realiseren van elektrisch vervoer is voor ons belangrijk, net als het individuele contact hierover. Om onze idealen na te streven bieden wij per april 2020 voor particulieren de mogelijkheid om deze e-scooter BTW vrij uit onze voorraad te kopen, wij doen niet aan leasen."

Accu en bereik

Als beginnend bestuurder van de elektrische scooter is het verstandig om marge op de totaal geplande afstand te houden, zodat je er van verzekerd bent dat je altijd weer thuis komt. Er zijn altijd factoren waardoor het bereik minder ver kan uitvallen. Als je meer ervaring hebt kun je ook grotere afstanden rijden...

Met bijna 2kW aan boord zal deze scooter vlot accelereren. Met het bereik van 70 kilometer met een enkele accu, en bij een snelheid van 25 km/uur (geen helmplicht) maak je dus een constante rit van bijna 3 uur voordat de accu leeg is.

Opladen

Door middel van het uitnemen van de accu, en met behulp van de bijgeleverde lader kan er via ieder standaard 220Volt stopcontact opgeladen worden. Dit betekent dat u thuis, op het werk of in de stad kunt bijladen wanneer u maar wilt, bij voorkeur met 'groene' stroom. De accu kan honderden keren opnieuw geladen worden.

Een elektrische scooter heeft minder

onderhoud nodig dan een brandstof scooter

Er wordt vaak gezegd dat een elektrische scooter geen onderhoud nodig heeft, dit is niet waar denk aan de remmen en banden. Minstens zo belangrijk is het onderhouden van de accu: dit betekend niet helemaal leeg rijden, en regelmatig gebruiken. Er zijn veel minder bewegende delen tov een brandstof scooter, de elektrische naafmotor in het achterwiel heeft een rendement van 95% en vrijwel geen onderhoud nodig. Ook dit maakt deze e-scooter uiteraard erg duurzaam!

Vormen stille elektrische voertuigen

een gevaar voor de verkeersveiligheid?

Elektrische voertuigen zijn stiller dan conventionele voertuigen. Andere weggebruikers zullen daar aan moeten wennen, om meer te kijken dan te luisteren in het verkeer. Eventuele risico's voor de verkeersveiligheid op korte termijn zijn eenvoudig oplosbaar door elektrische voertuigen uit te rusten met waarschuwingsgeluiden.

Deze e-scooter heeft ingebouwde luidsprekers, en met behulp van bluetooth connectiviteit is je mobiel te koppelen aan de e-scooter. Hiermee kan er tijdens het rijden muziek of een kunstmatig rijgeluid worden afgespeeld om de veiligheid voor fietsers en voetgangers in drukke gebieden te vergroten. Dat elektrische voertuigen stil zijn, hoeft dus geen belemmering te zijn voor de introductie van duurzame aandrijftechnologie.

Gebruik de juiste afvoerwegen

De accu's zijn 90% recyclebaar. "Wij verkopen geen losse accu's, alleen met inruil van de oude accu. Deze komen wij kosteloos bij u ophalen."

"Wij hopen dat u al rijdend in stilte van de natuur geniet, en zodoende heel veel plezier met deze e-scooter beleeft."

Neem contact op via de website met André van der Meulen voor alle vragen en opmerkingen.

FOTONIEUWS