Steun voor eigen zuivellijn Schiermonnikoog

Publicatie: di 21 april 2020 19.50 uur

SCHIERMONNIKOOG - De zeven boeren en de zuivelcoöperatie op Schiermonnikoog krijgen een provinciale subsidie om hun omschakeling naar natuurvriendelijke landbouw verder gestalte te geven. Voor het project Schiermonnikoger landbouwtransitie 2020–2021 stellen Gedeputeerde Staten € 164.000 beschikbaar.

De Vereniging Boerenbelang Schiermonnikoog en Zuivelcoöperatie Schiermonnikoog zetten een eigen zuivellijn op, inclusief een nieuwe zuivelhoeve. Met een eigen productielijn moeten de inkomsten van de boerenbedrijven bij een kleinere veestapel op peil blijven.



Daarnaast is het geld bestemd voor de ontwikkeling van biodiversiteit in de Banckspolder. Ook wordt de verwerking van de organische reststromen op het eiland mogelijk gemaakt. Daarmee verbetert de bodemkwaliteit in de polder sterk. Gedeputeerde Klaas Fokkinga is blij met de plannen van de eilander boeren: "Sa as de plannen oppakt wurde op Skiermûntseach is foar my in moai foarbyld foar de takomstige lânbou yn Fryslân. In lânbou yn balâns mei de natuer mei in oanpak dy’t betocht is troch de eilanners sels. Ik haw dêr grutte bewondering foar. Dêrnjonken wolle we mei it ministearje fan LNV in pilot opsette foar de stikstofoanpak op it eilân. As dat slagget kin ik dêr ek fierder mei nei oare gebieten wêr ‘t we oan de slach moatte mei de stikstof en de lânbou."