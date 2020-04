Pannakooi FÃ»gellÃ¢n verwijderd

Pannakooi Fûgellân verwijderd

Publicatie: di 21 april 2020 19.10 uur

DOKKUM - De pannakooi aan de Reigerstraat in de wijk het Fûgellân in Dokkum is afgelopen dagen geheel verwijderd.

Er was veel gedoe rondom de pannakooi omdat deze overlast zou veroorzaken in de buurt. In juli 2019 bepaalde de rechtbank dat de voorziening tijdelijk moest worden gesloten, vanwege klachten over (geluids)overlast.

De gemeente nam eind februari het besluit omdat de korte afstand tot woningen altijd voor overlast kan blijven zorgen. Daarom was besloten om de pannakooi te verwijderen.

