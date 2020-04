Familie zingt buiten voor jarige Japke

Publicatie: di 21 april 2020 13.04 uur

SURHUISTERVEEN - "Tiid foar in feestje!

Mar der kwam in kink yn de kabel

"It Corona beestje"

Derom kinne wy mem hjoed net feliciteare

En wolle wy mem op disse manier eare"

Bovenstaande tekst is deze week door de schoonzoon van Japke From aan de WâldNet redactie gestuurd. Zijn schoonmoeder Japke From is dinsdag 75 jaar geworden. Normaal gesproken is het dan tijd voor een feestje, maar helaas kon dit vanwege de coronacrisis niet doorgaan. De familie besloot daarom om Japke te verrassen door voor haar huis haar toe te zingen.

FOTONIEUWS