Kamelenjong geboren in Sanjesfertier

Publicatie: di 21 april 2020 10.18 uur

FEANWâLDEN - Afgelopen week werden de dierverzorgers bij Sanjesfertier verrast door de geboorte van een jonge kameel. Dat moeder kameel drachtig was, was bekend, maar dat het jong zich nu al aandiende was eerder dan verwacht. De draagtijd van kamelen is namelijk 12 tot wel 14 maanden.

Moeder en dochter maken het gelukkig goed. Bijzonder detail is de kleur van het jong: wit. Dit is een weinig voorkomende kleur onder kamelen en daarom extra speciaal. Vader kameel werd voor de eerste keer vader en moest daar wel even aan wennen. De hele dag heeft hij niet gegeten en toegekeken wat daar nou ineens rondliep....



Doordat het park i.v.m. de coronamaatregelen gesloten is, is het jong helaas nog niet te bewonderen voor publiek. "Natuurlijk hopen we dat we zo snel mogelijk weer open kunnen, maar de gezondheid staat voorop" aldus eigenaar Visbeek. Naast het kamelenjong zijn er in het park nog meer jonge dieren bij o.a. de geitjes, schapen, wallaby's en ezels.