Rijverbod voor 19-jarige man uit Achtkarspelen

Publicatie: di 21 april 2020 09.56 uur

BUITENPOST - Een 19-jarige man uit de gemeente Achtkarspelen kreeg maandagnacht een rijverbod opgelegd door de politie. De man wordt door de agenten verdacht van het rijden onder invloed van drugs en alcohol.

De verdachte is in afwachting van de uitslag van het bloedonderzoek. Aan de hand van de uitslag zal er een proces-verbaal worden opgemaakt. De verdachte werd verhoord en later heengezonden.