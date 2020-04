Problemen door verkeerd aanbieden afval

Publicatie: ma 20 april 2020 16.52 uur

DOKKUM - Een aantal bewoners in de gemeente Noardeast-Fryslân maken het de afvaldienst moeilijk. Ze plaatsen namelijk extra afval op het deksel of naast de container.



“In deze tijden van Corona wordt er door o.a. thuiswerken en opruimen e.d. meer afval aangeboden. Dit betekent soms overvolle containers en afval op en naast de container.

Maar... als het deksel van de container niet goed is gesloten, kan de container niet worden geleegd en ontstaat er zwerfafval.” zo schrijft de gemeente op Facebook.

De gemeente roept inwoners op om geen extra afval aan te bieden als het niet in de container past. De vuilnismannen hoeven dan niet uit te stappen bij ongeregeldheden. Ook ontstaat er dan geen zwerfafval.