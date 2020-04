RIVM waarschuwt voor nep NL-Alert bericht

Publicatie: ma 20 april 2020 15.06 uur

LEEUWARDEN - Het RIVM waarschuwt voor een nep-bericht over zorgpakketten die maandagochtend is verstuurd. Het lijkt of deze sms afkomstig zou zijn van NL-Alert. De ontvanger wordt gevraagd om op een link in het bericht te klikken.

Volgens de sms zou er bij het RIVM een beperkt aantal zorgpakketten beschikbaar zijn. Het RIVM laat weten dit bericht niet van hun afkomstig is. En ze roepen op niet op de link te klikken.