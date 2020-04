Geen fusie, De Saad moet deuren sluiten

Publicatie: ma 20 april 2020 12.59 uur

DAMWâLD - Mavo De Saad in Damwâld moet de deuren sluiten. Het aantal aanmeldingen voor klas 1 is voor het komende jaar met 33 leerlingen te klein voor een toekomstbestendige onderwijsvoorziening in Damwâld.

De besturen van Openbaar Voortgezet Onderwijs Fryslân-Noord (OSG Piter Jelles en RSG Simon Vestdijk) en De Saad hebben het afgelopen jaar nog intensief met elkaar de mogelijkheden verkend om samen te werken. De verkenning kwam voort uit de behoefte van De Saad om het onderwijs in de regio overeind te kunnen houden. Dat is niet gelukt.

Het voortbestaan van De Saad stond als gevolg van demografische krimp in de regio al enige tijd onder druk en door een samenwerking had men de hoop om de school in Damwâld te laten voortbestaan. Hiervoor moesten er in elk geval 60 nieuwe leerlingen bij komen. Slechts de helft meldde zich aan voor volgend schooljaar. De samenwerking bleek hierdoor niet haalbaar.

Voor De Saad betekent de lage instroom en het niet doorgaan van de bestuurlijke samenwerking een flinke tegenvaller. Jantine van der Kooij (directeur De Saad): "Het is heel teleurstellend dat we in de laatste fase van onze verkenning deze conclusie moeten trekken."

Het voornemen is de school te sluiten met ingang van het nieuwe schooljaar.