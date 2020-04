Poging tot brandstichting bij auto in SuwÃ¢ld

Poging tot brandstichting bij auto in Suwâld

Publicatie: zo 19 april 2020 23.40 uur

SUWâLD - In een carport aan de Kerkbuurt in Suwâld is zondagavond geprobeerd om een auto in brand te zetten met aanmaakblokjes. De brandstichting werd ontdekt en de brandweer werd om 23.05 uur gebeld.

De brandweer van Burgum is ter plaatse gekomen om dat wat er nog brandde te blussen. De politie is gestart met een onderzoek naar de brandstichting.

FOTONIEUWS