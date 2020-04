Dronken man rijdt op snorfiets met kratje bier

Publicatie: zo 19 april 2020 14.06 uur

HURDEGARYP - Een 63-jarige man is zaterdagavond door de politie op de bon geslingerd omdat hij dronken op zijn snorfiets zat. De agenten zagen de man rijden op de Burgemeester Drijberweg in Hurdegaryp terwijl hij een kratje bier vasthield.

Een blaastest liet tijdens de staande houding zien dat de man te diep in het glaasje had gekeken. Later op het bureau blies hij 345 ?g/l. Bovendien was de man niet in het bezit van een rijbewijs. Er is tweemaal proces-verbaal opgemaakt.