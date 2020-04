Brandweer rukt uit voor ree te water Dokkum

Publicatie: zo 19 april 2020 13.26 uur

DOKKUM - Op de meldkamer in Drachten kwam zondagochtend rond kwart voor elf een melding binnen van een ree die in het Dokkumer Grootdiep in Dokkum zwom.

Het dier werd op afstand gevolgd door een boot die het beest in de gaten hield in afwachting van de brandweer. De ree besloot echter niet op de komst van de spuitgasten te wachten en zag zijn kans schoon toen hij ter hoogte van het Fûgellân een rietkraag zag.

Hier wist hij uit het water te komen. Echter kwam hij op een stuk land terecht die was afgezet met gaas. Maar ook hier wist de ree een uitweg te vinden. De brandweer kon onverrichter zake weer terug keren na de kazerne.

