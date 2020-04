GGD: Opnieuw drie doden in Friesland door Covid-19

Publicatie: zo 19 april 2020 12.20 uur

LEEUWARDEN - Opnieuw zijn er drie doden gemeld in Friesland ten gevolge van het coronavirus. Dat laat de GGD Fryslân zondagmiddag weten. Het totaal staat nu op 45 mensen die zijn overleden.

Het aantal opnames in ziekenhuizen is met 1 bed gezakt naar 60. Verder werden er 11 Friezen positief getest op Covid-19. In totaal zijn er 449 Friezen positief getest in de afgelopen tijd. Friesland is één van de provincies waarin het virus zich - tot op heden - weinig heeft kunnen verspreiden.